Ehrenamt schafft Begegnungen Trothaer Lesecafé in Halle: Seit 15 Jahren Treffpunkt für Kultur, Austausch und Engagement

Seit 15 Jahren ist das Trothaer Lesecafé Treffpunkt für Kultur, Austausch und Engagement. Aus einer kleinen Idee im Gemeindesaal ist ein offenes Veranstaltungsformat geworden, das Menschen zusammenbringt – getragen von Ehrenamt und Gemeinschaftssinn.