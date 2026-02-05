Ehrenamt schafft Begegnungen Trothaer Lesecafé in Halle: Seit 15 Jahren Treffpunkt für Kultur, Austausch und Engagement
Seit 15 Jahren ist das Trothaer Lesecafé Treffpunkt für Kultur, Austausch und Engagement. Aus einer kleinen Idee im Gemeindesaal ist ein offenes Veranstaltungsformat geworden, das Menschen zusammenbringt – getragen von Ehrenamt und Gemeinschaftssinn.
Halle (Saale)/MZ. - Wie schafft es ein rein ehrenamtlich getragenes Projekt, über Jahre hinweg Hunderte Menschen zusammenzubringen? Seit rund 15 Jahren zeigt das Trothaer Lesecafé in Halle, was möglich ist, wenn Engagement, Offenheit und Gemeinschaftssinn zusammenkommen.