Stadt sperrt am Hermesareal die Paracelsusstraße in Richtung Zoo. Warum Autofahrer bereits jetzt schon im Norden frustriert sind.

Neue Straßenbaustellen in Halle

In Trotha beginnt die Umleitung für die L50 – allerdings bei unveränderter Ampelschaltung.

Halle (Saale)/MZ - Frustrierte Autofahrer gibt es im Berufsverkehr derzeit in Trotha. Weil die Landesstraße 50 in Richtung Morl in Höhe des Industriegebiets Nord stadtauswärts dicht ist – hier wird bis 5. April ein neuer Radweg gebaut – müssen Fahrzeugführer die Umleitung über Sennewitz fahren.