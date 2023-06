Tropische Schätze in Ausstellung in Halle zu bewundern

Halle (Saale)/MZ - - Sie tragen klangvolle Namen wie Medinilla magnifica, Tillandsia cacticola, Sophora toromiro oder auch Dischidia major, und sie alle haben eins gemeinsam: Sie gehören zu den besonderen Pflanzen, die der Botanische Garten Halle in seinem umfangreichen Bestand hat.

Blüten der Tillandsia cacticola Foto: Katja Pausch

Die selten gezeigten Gewächse mit teilweise außergewöhnlichen Blüten können jetzt aus Anlass des 325-jährigen Bestehens der Einrichtung am Kirchtor in einer Sonderausstellung unter dem Motto „Tropische Schätze des Botanischen Gartens“ bewundert werden. Dabei kommen ganz sicher nicht nur Liebhaber der ebenfalls gezeigten Pflanzengruppe der Orchideen auf ihre Kosten.

Medinilla magnifica Foto: Katja Pausch

Gestaltet hat die Ausstellung, die im sogenannten Erdhaus neben dem Gewächshaus mit fleischfressenden Pflanzen untergebracht ist, Mirko Hause. Der Experte für tropische Pflanzen arbeitet seit über 15 Jahren im Botanischen Garten und hat sich schon als Kind mit Orchideen beschäftigt. „Mit 14 hatte ich meine erste eigene“, so Hause, der seit seiner Gärtnerlehre im Botanischen Garten arbeitet und auch heute noch die Orchideenzucht als Hobby betreibt.

Im Erdhaus des Botanischen Gartens nun hat Hause, der privat rund 50 Orchideen sein eigen nennt und im Garten Freiland-Orchideen pflegt, etwa 30 Orchideen-Arten und andere tropische Pflanzen zusammengestellt, vor allem solche, die entweder dank ihrer besonderen Lebensweise oder des seltenen Vorkommens hervorstechen – so beispielsweise Neoregelia richteri. „Diese Bromelienart wurde in Brasilien entdeckt, gilt aber als verschollen, da sie nirgendwo wieder aufgetaucht ist“, so Mirko Hause, der ein Exemplar der seltenen Pflanze in die Schau aufgenommen hat.

Schmetterlingsorchideen werden in der Sonderschau ebenfalls gezeigt. Foto: Katja Pausch

Ebenso eine Besonderheit ist eine Gruppe von Pflanzen, die in ihrem ursprünglichen Vorkommen in Symbiose mit Ameisen leben. „Hier zum Beispiel“, sagt Mirko Hause und zeigt auf den verdickten, innen hohlen Stamm einer Dischidia major. „In die natürlich entstandenen kleinen Löcher der Pflanze ziehen gerne Ameisen ein, die bei Bedrohung nicht nur sich, sondern auch die Pflanze verteidigen“, erklärt der Fachmann.

Auch Tillandsien, die in der freien Natur ebenfalls symbiotisch leben – nämlich auf tropischen Bäumen – gehören ebenso zur Ausstellung wie verschiedene Schmetterlingsorchideen, Bromelien oder auch außergewöhnliche Porzellanblumen. Damit sich die Pflanzen wohlfühlen, beträgt die Temperatur im Erdhaus 20 Grad Celsius oder, bei Sonneneinstrahlung, auch mehr. „Wichtig ist eine hohe Luftfeuchtigkeit“, so Mirko Hause. Zwischen 50 und 70 Prozent sollte diese betragen, denn viele der Pflanzen leben vom Tau oder eben der zugeführten Feuchtigkeit aus der Luft.

Cochliostema odoratissimum Foto: Katja Pausch

Und da die „tropischen Schätze“ sehr empfindlich sind, ist die Sonderschau auf eine Woche beschränkt. Die Schau läuft bis zum 26. Juni und ist zu den Öffnungszeiten des Botanischen Gartens täglich von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.