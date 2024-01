Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Gemütlich durch die Stadt bummeln? Nach dem Aus von Kaufhof Galeria in Halle ist das nicht mehr besonders attraktiv. Und der Leerstand in der City ist seit Jahren ein Problem. Alleine in der besten Lage von Halle, in der Fußgängerzone von Kleinschmieden bis zum Leipziger Turm, stehen aktuell mit dem Kaufhof elf Ladenlokale leer. Zudem steht die Händelgalerie mal wieder zum Verkauf.