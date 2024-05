Auch im Supermarkt sollten individuelle Käuferwünsche erfüllt werden, findet Daniel Baudiun. Mit viel Einsatz hat er es vom Azubi zum Vize-Chef eines Edeka-Marktes in Halle gebracht.

Trendscout im Suppermarkt - Wie ein Kaufmann bei Edeka in Halle Kundenwünsche erfüllt

Einzelhandel in Sachsen-Anhalt

Das Trockensortiment liegt ihm besonders am Herzen: Daniel Bauduin ist stellvertretender Marktleiter bei Edeka auf dem Hermes-Areal.

Halle (Saale)/MZ. - Vom Mehl über Tütensuppen und abgepacktes Brot bis zur Babynahrung: Rund 17.000 Artikel aus dem Angebot des Edeka-Centers auf dem Hermes-Areal fallen in den Zuständigkeitsbereich von Daniel Baudiun. Der 36-Jährige verantwortet das sogenannte Trockensortiment des Supermarktes. Was darunter zu verstehen ist, erklärt er gern so: „Alles bis auf Kühlwaren und Getränke.“