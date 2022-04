Treff der „alten Porzelliner“ aus dem „Weißbetrieb“ in Halle-Lettin

Blick in die Glasiererei des Porzellanwerks Lettin - aufgenommen im Juli 1987. Wenige Wochen später erfolgte der Umzug in eine neue Anlage.

Halle (Saale)/MZ - Wenn Gudrun Ahne durch die aktuelle Ausstellung „Begehrt und zerbrechlich“ im Stadtmuseum bummelt - und das tut die Seniorin häufig -, kann sie an fast jeder Station etwas erzählen. Kein Wunder, ist doch ein äußerst informativer Teil der Ausstellung über Lettiner Porzellan und seine Herstellung in den Jahren zwischen 1858 und 1990 der engagierten Hallenserin zu verdanken: Sie hat einen mit einer damals aus Tschechien mitgebrachten Schmalfilmkamera gedrehten Film aus den 1980er-Jahren über den Alltag in der Manufaktur beigesteuert.