Am Dienstagabend ist unerwartet der Intendant der Händelfestspiele in Halle, Bernd Feuchtner, verstorben. Er wurde 75 Jahre alt. Ein Nachruf

Bernd Feuchtner verstarb am Dienstagabend in Halle.

Halle/MZ - Bernd Feuchtner ist unerwartet gestorben. Eine schockierende Nachricht. Vor allem für alle, die ihn kannten und schätzten. Und für die Händelfestspiele in Halle. Selten konnte man hier nämlich eine Personalentscheidung so zuversichtlich billigen wie seine Berufung zu deren Interimsintendanten, als das 2023 notwendig wurde. Als er die Entscheidung getroffen hatte, den Ruf anzunehmen, war es sein Ehrgeiz, kein „Di-Mi-Do“-Gastspiel an der Saale zu geben, sondern sich nicht nur der Aufgabe zu stellen, sondern sich auch auf die Stadt einzulassen. Zwar hatte der 1949 in Nürnberg geborene, exzellent vernetzte Ermöglicher im Musikbetrieb das Rentenalter da schon längst erreicht. Aber das war für den allemal jungenhaft wirkenden, zierlichen Mann eh nicht relevant.