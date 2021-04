Der Brandort am Dorfplatz in Büschdorf.

Halle (Saale) – Am Dorfplatz in Halle Büschdorf ist am späten Freitagabend ein Transporter aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, griff das Feuer auf ein weiteres geparktes Auto über. Auch die nahe Hausfassade sowie zwei Fenster des Gebäudes wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (mz/slo)