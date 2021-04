Transporter bleibt im Gleisbett der Tram stecken

Halle (Saale) - In der Mansfelder Straße ist ein Fahrer mit seinem Transporter in das Gleisbett der Straßenbahn geraten und dort steckengeblieben. Der Mann hatte zuvor die Mansfelder Brücke in Richtung Neustadt befahren. Kurz hinter der Brücke, wo die Straße endet, rauschte er in die Gleisanlagen.

Unklar ist, ob der Mann gesundheitliche Probleme hatte oder eventuell unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde in einem Rettungswagen mitgenommen. Der Transporter wurde mit einem Kran von den Schienen geholt. Der Bahnverkehr war über eine Stunde unterbrochen. (mz/Dirk Skrzypczak)