Die Entscheidung der Landesregierung, an der A14 bei Halle ein neues Gefängnis zu errichten, überrascht die Stadtpolitik.

Land baut Superknast an der A14

Was wird aus dem Roten Ochsen, wenn bei Tornau sachsen-Anhalts neuer Superknast steht?

Halle (Saale)/MZ - Die Neubaupläne für eine Haftanstalt an der A 14 bei Tornau haben die Stadt Halle offenbar überrascht. „Wir werden das Land auffordern, gegenüber dem Stadtrat zu erklären, was geplant ist“, sagte der Beigeordnete für Stadtentwicklung, René Rebenstorf, am Dienstagabend im Planungsausschuss.