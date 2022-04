Traktorreifen auf Autos - Liebestoller Elefantenbulle im Zoo Halle randaliert - Das sagt der Zoodirektor

Halle (Saale)/MZ - Aufregung am Mittwochmittag im Bergzoo Halle: Dort hat der 20 Jahre alte Elefantenbulle Abu im Außengehege einen 350 Kilo schweren Traktorreifen aus der Sicherung gerissen und ihn über eine Mauer gewuchtet. Dort stürzte der Reifen in der Tiergartenstraße auf zwei abgestellte Pkw. Eines der Autos wurde dabei erheblich beschädigt. „Der Vorfall hat uns irritiert, weil wir bei dem Reifen auf eine doppelte Sicherung setzen, die sich in der Elefantenhaltung bewährt hat. Wir werden jetzt analysieren, wo die Schwachstelle gelegen hat“, sagte Zoodirektor Dennis Müller der MZ. Normalerweise gehe von der Elefantenanlage keine Gefahr für das Umfeld aus.