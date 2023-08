Am Wochenende findet das jährliche Parkfest in Niemberg statt. Dort gibt es eine ungewöhnliche Tradition.

Niemberg/MZ - Mit einer Badewanne über den See schippern? In Niemberg wird das am Wochenende zur Realität. Dort findet bereits das 19. Mal in Folge das traditionelle Parkfest statt. Organisiert wird es vom Verein Alte Brennerei und dem Vorstandsvorsitzenden Jens Prinzing. Das Badewannenrennen gehöre schon immer dazu, erklärt er.