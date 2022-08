Touristen wollen Halle sehen

Die Stadt ist gefragt in diesem Sommer. Doch während etwa Gästeführungen ausgebucht sind, scheint die Gastronomie kaum davon zu profitieren

Halle (Saale)/MZ - Deutschland trifft sich in Halle: Die neunköpfige Gruppe jedenfalls, die am Freitagvormittag vor dem Marktschlösschen steht, setzt sich aus Touristen aus allen möglichen Ecken der Republik zusammen. Aus München und Coburg, von der niederländischen Grenze, aus dem Sauerland und dem Ruhrpott, oder wie im Fall von Constanze Schneider aus Düsseldorf sind sie angereist, um nun an einer Führung durch die Altstadt teilzunehmen.