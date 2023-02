Vor dem Landgericht Halle muss sich ab Montag wegen Totschlags eine 38-jährige Frau aus der Saalestadt verantworten. Sie soll ihr Neugeborenes im Dezember 2021 in der Kälte ausgesetzt haben.

Baby an Wertstoffhof in Halle zurückgelassen - Prozess gegen Mutter eröffnet

Totschlagsprozess in Halle

Die Mutter des toten Babys wird in den Gerichtssaal geführt. Vor dem Landgericht Halle wird der 38-Jährigen wegen Totschlags der Prozess gemacht.

Halle (Saale)/MZ - Wegen Totschlags muss sich eine 38-jährige Hallenserin seit Montagmorgen vor dem Landgericht verantworten. Der Frau wird vorgeworfen, ihre neugeborene Tochter am 21. Dezember 2021 in ein T-Shirt gewickelt und am Wertstoffhof der halleschen Stadtwirtschaft zurückgelassen zu haben. Nach Weihnachten entdeckte eine Spaziergängerin die Babyleiche.