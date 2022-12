Nach Fund von Babyleiche: Mutter aus Halle geständig - darum darf sie trotzdem nach Hause

Mehrere Stunden befasste sich ein Haftrichter am Dienstag mit dem Fall des kleinen Mädchens, das vor einem Jahr von einer 38-Jährigen schutzlos abgelegt worden war.

Halle (Saale)/MZ - Die Tat sorgte für Entsetzen nicht nur in Halle. Eine Mutter legte ihr neugeborenes Kind vor einem Jahr schutzlos an dem Zaun eines Entsorgungsbetriebs ab. Das Mädchen hatte keine Überlebenschance. Am Dienstag kam eine 38-Jährige vor den Haftrichter. Danach durfte sie das Gericht ohne Handschellen verlassen.