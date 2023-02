Stilles Gedenken: Nach dem Fund einer Babyleiche waren in Halle am Zaun des Wertstoffhofs in der Äußeren Hordorfer Straße Kerzen und Blumen aufgestellt worden.

Halle (Saale)/MZ - Die Nachricht hat viele Hallenser erschüttert: Am 27. Dezember 2021 entdeckte eine Passantin am Zaun des Wertstoffhofes in der Äußeren Hordorfer Straße eine Babyleiche. Das Kind war nackt, und wie sich bald darauf herausstellen sollte, nur sehr kurze Zeit am Leben. Nun muss sich die Mutter des Mädchens vor dem Landgericht verantworten. Am Montag ist der Prozess, in dem sie sich wegen Totschlags im Zustand verminderter Schuldfähigkeit verantworten muss, eröffnet worden.