Totes Baby in Halle - Ermittler gehen neuen Erkenntnissen nach

Sieben Monate nach dem Fund einer Babyleiche in der Äußeren Hordorfer Straße fehlt noch immer die entscheidende Spur. Doch ergebnislos waren die bisherigen Ermittlungen nicht.

Haale (Saale)/MZ - Sieben Monate sind inzwischen vergangen, seit ein Spaziergänger am Zaun der Stadtwirtschaft in der Äußeren Hordorfer Straße in Halle die Leiche eines Babys gefunden hat. Noch immer ist unklar, wer die Mutter des neugeborenen Mädchens ist, das allem Anschein nach gesund zur Welt kam, aber nur wenige Wochen lebte.