Warum starb ein Obdachloser am Busbahnhof in Halle?

Vor einer Woche wurde ein lebloser Mann in einem Wartehäuschen gefunden. Freunde des Toten schildern, was sich vor Ort abgespielt haben soll.

Sirko, Dennis und Christian (von links) stehen an der Stelle, an der sie ihren Kumpel fanden. Da habe er noch gelebt, sagen sie.

Halle (Saale)/MZ - Dennis, Sirko und Christian stehen in dem Wartehäuschen am Busbahnhof in Halle. Eine getrocknete Blutlache auf dem Boden erinnert an ihren Kumpel, der hier am Montag vor einer Woche gestorben ist. Der Tote soll Dirk B. heißen und wie sie auf der Straße gelebt haben. Offenbar hatte er in dem Unterstand auf einer Bank die Nacht verbracht.