Torsten Schaper wird neuer FDP-Fraktionsvorsitzender in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die FDP-Stadtratsfraktion hat Torsten Schaper zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Das teilte die FDP am Dienstag mit. Der 44-jährige gebürtige Hallenser ist Leiter für Marketing und Kommunikation an der Hochschule Anhalt in Köthen und sitzt seit 2019 im Stadtrat.

Schaper, der zuvor schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender war, wurde einstimmig gewählt. Er tritt die Nachfolge von Yana Mark an, die im Februar Vizepräsidentin des Landesverwaltungsamtes wurde und deshalb ihr Stadtratsmandat abgegeben hat. Die FDP ist mit drei Mitgliedern die kleinste von insgesamt acht Fraktionen im halleschen Stadtrat.