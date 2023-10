Während die Marathonläufer in Leipzig auf der Festwiese starteten und nach 42,195 Kilometern am Händel die Ziellinie überquerten, gingen die Hobbysportler auf den kürzeren Distanzen wie hier die Halbmarathoni traditionell auf Halles Marktplatz in die Spur. Angefeuert wurden sie alle von vielen Zuschauern, die wieder einmal für tolle Stimmung sorgten.

(Foto: Objektfoto)