Am 12. August wird auf der „Marie Hedwig“ am Riveufer gefeiert. Dann findet die nunmehr vierte Auflage der Bootsnacht mit Sidney King statt. Wo die streng limitierten Tickets noch zu haben sind.

Tolle Bootsnacht mit Sidney King am 12. August auf der „Marie Hedwig“ in Halle

Event in Halle

Am 12. August findet auf der Marie Hedwig die vierte Bootsnacht statt.

Halle (Saale)/MZ - Thomas Hiller, in der Saalestadt bekannt für besondere Events und Verkäufer im VW-Autohaus Huttenstraße, veranstaltet am 12. August wieder eine Bootsnacht am Riveufer. Los geht es auf der „Marie Hedwig“ um 21 Uhr mit DJ Tonmacher, der Musik der 80er- und 90er-Jahre sowie Schlager und Musik von heute bereithält. Zur späteren Stunde wird als Special Guest „Sidney King“ erwartet.