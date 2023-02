Schock und Bestürzung in Halle - Vereine äußern sich nach Tod von Karnevalistin

Eine Freundin der verunglückten Lydia F. legt an der Unfallstelle am Riveufer Blumen nieder und stellt eine auf.

Halle (Saale)/MZ - Am frühen Donnerstagmorgen herrschte traurige Gewissheit: Lydia F., die 21-jährige Landsbergerin, die am Rosenmontag in Halle unter einen Lkw geraten war, ist gestorben.