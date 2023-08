Tödlicher Badeunfall in Halle Mann im Hufeisensee ertrunken - Zufällig anwesende Feuerwehrleute reanimieren, doch erfolglos

Am Samstag hat sich am Hufeisensee in Halle ein tragischer Badeunfall ereignet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch zufällig anwesende Feuerwehrleute starb der Mann.