Tödlicher Unfall in Halle: Warum stürzte Rentner unter die Tram?

Tragischer geht es nicht. Ein 81-Jähriger ist mit dem Rad in der Frohen Zukunft unterwegs. Als er die Kontrolle über das Bike verliert, kam es zum Unglück.

Der tragische Unfall hatte sich in der Frohen Zukunft ereignet, kurz vor der Endhaltestelle der Straßenbahn.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein tragischer Unfall gewesen, der einem 81 Jahre alten Radfahrer am Dienstag das Leben kostete. Der Senior war gegen 9.45 Uhr mit seinem Rad in der Dessauer Straße unterwegs und kurz vor der Endhaltestelle Frohe Zukunft gestürzt. Dabei geriet er unter eine Straßenbahn, die an ihm gerade vorbeifuhr. Der Rentner war sofort tot.