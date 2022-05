Tödlicher Unfall in Gröbers bei Halle - Fahrer verurteilt

Bei einem Unfall in Gröbers ist am Pfingstsonntag 2021 eine Frau ums Leben gekommen. Ihr Lebensgefährte und ihre Tochter wurden schwer verletzt. Jetzt wurde der Fahrer verurteilt.

Halle (Saale)/MZ - Sonnenschein, blauer Himmel - Pfingstsonntag 2021 ist ein frühsommerlicher Tag gewesen. Eine junge Leipziger Familie macht sich auf zu einem Ausflug in den halleschen Bergzoo. Doch in Gröbers, kurz vor dem Ortsausgangsschild Richtung Zwintschöna, war die Fahrt plötzlich zu Ende: Mit hohem Tempo fuhr ein VW Touran auf den roten Polo der Familie auf. Die 36-jährige Beifahrerin, Mutter des fünf Jahre alten Mädchens auf dem Rücksitz, starb noch an der Unfallstelle. Ihr Lebensgefährte, der den Polo steuerte, und das Kind wurden verletzt. Am Dienstag musste sich der Fahrer des Touran nun wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem halleschen Amtsgericht verantworten.