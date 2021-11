Am Donnerstagmorgen hat sich auf der A14 Richtung Magdeburg an der Anschlussstelle Halle-Tornau ein Unfall mit Todesfolge ereignet.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr hat sich auf der A14 Richtung Magdeburg an der Anschlussstelle Halle-Tornau ein Unfall mit Todesfolge ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war der Kleintransporter Richtung Magdeburg unterwegs und fuhr aus noch unbekannten Gründen im linken Fahrstreifen auf einen Schilderwagen auf. Der Fahrer starb an der Unfallstelle.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die A14 in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt. Diese dauert zum jetztigen Zeitpunkt (10 Uhr) an. Wie lange diese Vollsperrung noch besteht, können die Beamten nicht absehen.