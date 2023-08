Rettungseinsatz in Halle Tödlicher Badeunfall am Hufeisensee überschattet Ausbildung der Jugendfeuerwehr Halle-Kanena

Ein tödliches Unglück am Hufeisensee überschattet eine große Übung der Jugendfeuerwehr Halle-Kanena. Was vorgefallen ist und was die Wasserwacht jetzt fordert.