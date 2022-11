Neuer Bürgermeister: Was die Landsberger von Tobias Halfpap erwarten können

Der 40-jährige Unternehmer wird sein Amt im Dezember antreten. Was die Landsberger von ihm erwarten können.

Landsberg/MZ - Geht man mit Tobias Halfpap durch den Landsberger Ortsteil Gütz, wo sein Elternhaus steht, so merkt man gleich: Er kennt hier jeden. Egal ob im Auto oder zu Fuß unterwegs: Tobias Halfpap grüßt immer wieder freundlich. Am 6. November haben ihn die Landsberger in einer Stichwahl zum Bürgermeister gewählt – mit einem Programm, das eine „Vision von einem lebenswerten Landsberg“ beinhaltet, wie der parteilose 40-Jährige immer wieder betont.