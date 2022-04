Tierschutzverein in Halle ist in finanzieller Not und sorgt sich um seine Schützlinge

Halle (Saale)/MZ - Sie retten seit mehr als 30 Jahren Tiere in Not - nun sind die Mitglieder des halleschen Tierschutzvereins selbst in großen Schwierigkeiten. Die Pandemie und daraus resultierend ein massiver Rückgang an Spenden machen es den ehrenamtlichen Helfern derzeit unmöglich, ihre Arbeit fortzusetzen. Daher haben die Vereinsmitglieder einen sofortigen Aufnahmestopp für alle Tiere beschlossen, um die aktuelle Arbeit nicht zu gefährden.