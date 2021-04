Tierliebe reicht nicht

Halle (Saale) - Eigentlich ist es überhaupt nichts Neues: Seit langem mahnen Tierschützer regelmäßig, dass die Anschaffung eines Hundes gut überlegt sein will. So ein Tier kostet Geld lange über den Kauf hinaus. Vor allem aber verlangt die Hundehaltung Zeit und Aufmerksamkeit. Der beste Freund des Menschen ist eben kein Spielzeug, das man je nach Laune nehmen und liegenlassen kann.

Doch in Zeiten von Corona gilt der Appell der Tierschützer um so mehr. Selbst den Verantwortungsbewusstesten wird es derzeit nicht leicht gemacht, einen Hund zu einem sozial verträglichen Tier zu erziehen. Die ohne Kontaktbeschränkungen mühelos zugänglichen Angebote von Hundeschulen gibt es derzeit so nicht. Wer die noch möglichen Einzelstunden buchen will, muss tiefer in die Tasche greifen als für Gruppenunterricht. Und dann hat mancher das Büro auch noch zwangsläufig nach Hause verlegt, muss den Familienzuwachs also gar nicht allein lassen. Wie soll der Hund aber später lernen, was das Hündchen nicht gelernt hat?

Vielleicht beweist in diesen Zeiten mehr Verantwortungsbewusstsein, wer dem Wunsch nach einem Hund erst einmal nicht nachgibt. Jedenfalls dann, wenn die Bedingungen nicht stimmen. Denn eines gilt heute wie vor und nach Corona: Tierliebe allein reicht nicht aus, um Mensch und Hund ein gutes Miteinander zu schaffen. Die Autorin erreichen Sie unter: annette.herold-stolze@mz.de