Thomas Keindorf (CDU): Wie im Handwerk - so auch in der Politik

Eigentlich wollte der gebürtige Hallenser Thomas Keindorf Kapitän bei der Handelsmarine werden. Aber als er sich 1975 in der 10. Klasse als Vollmatrose bewerben wollte, wurde ihm schnell klar, dass sein Traumberuf wohl für immer nur ein Traum bleiben sollte. Trotz Notenschnitt von 1,0 und ausgezeichneter Gesundheit hatte er keine Chance. Der Grund: Keindorf hatte einige Tanten und Onkels, die in der Bundesrepublik lebten. Wegen der sogenannten Westverwandtschaft verwehrte ihm der Staat seine Wunschausbildung. „Ich habe damals die Welt nicht mehr verstanden“, sagt der 63-Jährige. Die Arbeit als Maschinen- und Anlagenmonteur, die man ihm stattdessen anbot, brachte ihm keinen rechten Spaß. Deshalb entschied er sich 1980 für das, was schon drei andere Männer in seiner Nachbarschaft mit großer Leidenschaft machten: Er wurde Schornsteinfeger. Seit 1987 ist Keindorf im Handwerk als Schornsteinfegermeister selbstständig. Außerdem ist er Präsident der Handwerkskammer Halle.

