Warum eine hallesche AC/DC-Coverband alljährlich im Februar ein besonderes Konzert gibt - in diesem Jahr im Volkspark.

Halles Antwort auf AC/DC: Die Jailbreakers stehen dem Original in nichts nach. Am 18. Februar rocken sie im Volkspark.

Halle (Saale)/MZ - - Wer ihre Songs hört, glaubt seinen Ohren (und auch den Augen) nicht zu trauen: Ist das nicht AC/DC? Klar, denn wer sonst sollte „TNT“ oder „Highway to Hell“ in solch unnachahmlicher Art auf die Bühne bringen? Nun, diese Fragen stellen sich in Halle allerdings nicht, denn wozu brauchen die halleschen Fans harter Rockmusik das Original, wenn es doch hier die „Jailbreakers“ gibt?