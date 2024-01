Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Der renommierte Kunstpreis der Stiftung der Saalesparkasse geht in diesem Jahr an die deutsch-amerikanische Textilkünstlerin Fern Liberty Kallenbach Campbell. Die Burg-Absolventin erhielt am Mittwochabend während der Eröffnung der Ausstellung „We are nowhere, but it’s now – Diplome der Kunst 2024“ im Volkspark den mit 2.500 Euro dotierten Preis, der zum 18. Mal vergeben wurde, für ihre beiden textilen Arbeiten „Hair of the Dog“ und „Tischtier“.