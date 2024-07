An Bord des Bürgerforschungsschiffes "Make Science Halle" wird künftig regelmäßig die Qualität des Saalewassers getestet. Bürger erhalten dazu auf der Webseite des Schiffseigners Informationen und können entscheiden, ob sie in der Saale baden gehen wollen.

Halle (Saale)/MZ. - Sommerzeit ist, gerade angesichts der aktuellen Temperaturen, Badezeit. In Halle zieht es vor allem Familien an den Saalestrand an der Ziegelwiese. Doch taucht oft die Frage auf: Kann man in der Saale bedenkenlos baden?