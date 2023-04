Halle bietet neun Park- and Ride-Plätze. Einige nimmt jetzt der Automobilclub Europa unter die Lupe. Wie die Anlage in Büschdorf punktet.

Halle (Saale)/MZ - Knapp 42.000 Menschen von außerhalb pendeln täglich zur Arbeit nach Halle. Vor allem für diejenigen von ihnen, die einen Teil des Arbeitsweges mit dem Auto zurücklegen, gibt es neun sogenannte Park- and Ride-Plätze (P+R) im Stadtgebiet. Hier können sie ihre Fahrzeuge stehenlassen und in Bus, Straßen- oder S-Bahn umsteigen. Am Mittwoch haben Vertreter des Automobilclubs Europa (ACE) den Platz in Büschdorf getestet – als Teil einer bundesweiten Kampagne, die noch bis Ende Juni läuft.