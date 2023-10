Bei einem Test für ein neues Rettungssystem gerät ein „Froschmann“ im Arendsee in Gefahr. Dank der Roboter geht es glimpflich aus – ein Erfolg für die DRK Wasserwacht Halle und Fraunhofer.

So sieht die Unterwasserdrohne aus. Ganzlich unspektakulär, aber vollgestopft mit modernster Technik.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Das Leben ist der beste Test. Berufstaucher – darunter Sven Thomas, Chef der DRK-Wasserrettung in Halle – erproben im Arendsee (Altmark) gerade zwei Unterwasserdrohnen, als ein Taucher in großer Tiefe in Gefahr gerät. Der Mann hat sich im Leinensystem verfangen. Dank der Livebilder, die die Roboter zur Einsatzzentrale auf einem Boot senden, „haben wir die heikle Situation sofort erkannt und Rettungstaucher ins Wasser geschickt“, sagt Thomas. Dem Kollegen konnte geholfen werden. Passiert ist nichts.