Terror aus dem Kinderzimmer: Wie sich der Attentäter von Halle radikalisierte

Es ist kurz vor 12 Uhr, jeder im Saal hält den Atem an. All die 43 Nebenkläger. Und alle Zuschauer, Junge und Alte. Und alle Journalisten, auch jene aus Israel und den USA. Ein vermummter Justizbeamter betritt den Saal. Noch ein Beamter, schwer bewaffnet. Und jetzt tritt der Attentäter ein. Für einen Moment ist der Saal still.

Dann klicken die Fotoapparate, zwei Minuten, ohne Unterbrechung. Stephan B. setzt sich zwischen seine beiden Rechtsanwälte, verharrt regungslos. Statt der rasierten Glatze des Tattages hat er sich im Gefängnis einen leichten Haaransatz wachsen lassen. Noch immer prasselt das Klicken der Kameras im Saal. Bis die Richter eintreten. Und die Vorsitzende Ursula Mertens sagt: „Meine Herrschaften, nehmen Sie bitte die Handfesseln ab.“

Prozess gegen Halle-Attentäter gestartet

So beginnt der Prozess, auf den nicht nur Deutschland gewartet hat, sondern auch Beobachter in Europa, in den USA, in Israel. Ein Mammutverfahren, in dem sich 43 Nebenkläger Gerechtigkeit erhoffen - und eine gerechte Strafe für Stephan B.

Den Mann, der am 9. Oktober 2019 mit schwerer Bewaffnung ein Massaker in der voll besetzten halleschen Synagoge anrichten wollte und zwei Menschen im Stadtgebiet erschoss. Wie wird dieser 28-Jährige hier auftreten? Äußert er sich zu den Taten?

Nach einer halben Stunde, in der die Bundesanwaltschaft die Anklage verliest, ist klar: B. will hier und heute reden. Nur nicht über die Dinge, die Richterin Mertens interessieren.

Mertens knackt den Angeklagten

Mertens begegnet dem rechtsextremen Attentäter gleich zu Beginn mit klaren Ansagen. Sie wolle zunächst einen „zusammenhängenden Vortrag“ von B. hören, „damit wir Sie kennenlernen können“. Dabei ist aus den Akten bereits bekannt: Stephan B. gilt als schwieriger Gesprächspartner, teils einsilbig, aufbrausend. Mertens schreckt das nicht ab. Sie will als erstes über B.s Lebenslauf sprechen, erst dann über die Tatplanung und den Anschlag.

Mertens, die als Richterin in Halle früher häufig Jugendliche auf der Anklagebank hatte, interessiert als erstes die Kindheit des Attentäters. „Das ist unwichtig!“, sagt B. ins Mikrofon, ruft beinahe. Lautsprecher übertragen seine kehlige Stimme, die einen Dialekt verrät.

Der Angeklagte will klar machen, dass er persönliche Fragen abblockt, er will über Politik reden - oder das, was er dafür hält. Schon in der Haft hat er Untersuchungsgespräche mit seinem Psychiater abgebrochen. Die Fragen hatten ihn wütend gemacht.

Halle-Attentäter erzählt von seiner Kindheit

Doch so einfach macht es Mertens ihm nicht. Sie bohrt, lässt Salven messerscharfer Fragen auf B. einprasseln. Und kitzelt so doch viel Persönliches aus dem Antisemiten heraus: Dass sich die Eltern trennten, als er 14 oder 15 Jahre alt war.

Dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Halbschwester hatte. Dass er sonst keine Sozialkontakte pflegte. Dass er mit 27 Jahren noch in seinem Kinderzimmer wohnte. Und die Mutter keinen Zutritt hatte, weil B. den einzigen Schlüssel immer bei sich trug.

Stephan B. sozial isoliert

So wie Mertens die Fragen stellt, gibt es für B. kein Entrinnen. Sie reizt ihn. Auf die freundlich formulierten Provokationen der Richterin muss er einfach reagieren. Ob er gute Freunde hatte? „Nein.“ Welche Interessen er in seiner Schulzeit hatte: „Internet.“ Wie er den Wehrdienst beim Panzergrenadier-Bataillon 401 der Bundeswehr empfunden habe? „Da ich unsportlich war: anstrengend.“

Andererseits sei die Bundeswehr für ihn aber „keine richtige Armee“. Ob er darüber nachgedacht habe, den Wehrdienst zu verweigern? „Niemals!“ Später wird er noch sehr präzise schildern, wie er seine Schusswaffen für den Anschlag montierte.

Tiefe Brüche im Leben des Halle-Attentäters

Die Befragung des Attentäters offenbart gleich zwei tiefe Brüche in seinem Leben: Stephan B. brennt dafür, über die Flüchtlingskrise 2015 zu sprechen - doch über die schwere Darmkrankheit, die ihn in den Jahren zuvor ereilt und zu langen Krankenhausaufenthalten zwang, schweigt er eisern. „Sie haben die Akten“, entgegnet er Mertens.

Während der Krankheit kapselt sich B. endgültig von sozialen Kontakten ab. Er beendet sein Chemie-Studium in Halle, zieht zurück zu seiner Mutter. Mertens lässt an dieser Stelle nicht locker, verwickelt ihn mit schnellen Fragen wieder in einen Wortwechsel.

Was seine Pläne nach der Genesung waren? B. lacht höhnisch. „Ich hatte keine mehr.“ Mertens: „Ein fast 30-jähriger Mann, der noch bei seiner Mutter lebt: Man könnte denken, dass der nicht viel Wert auf Lebensqualität legt.“

Flüchtlingskrise verschärft Fremdenhass

Als Mertens nach weiteren prägenden Einschnitten seines Lebens fragt, entfährt es B.: „Die Flüchtlingskrise.“ Er offenbart minutenlang seinen Hass auf Juden, auf Ausländer, auf den Staat. Und auch auf Menschen, die er als „Unterschicht“ markiert.

Er sagt: „Millionen Araber strömten in das Land, nachdem sie es Jahrhunderte versucht haben, gewaltsam zu schaffen.“ Er befürchtet eine Auslöschung der Deutschen, nennt Migranten „Eroberer aus dem muslimischen Kulturkreis“. Deshalb sehe sich B. auch selbst im Kampf, so sagt es der Angeklagte.

Stephan B. hoffte auf Nachahmer

Mit seinem blutigen Anschlag - und dem Live-Tatvideo - habe er andere Personen zu ähnlichen Taten motivieren wollen. Im Gericht sagt er Sätze, die auch in zahlreichen rechtsextremen Internetforen zu lesen sind.

Wenn die Migration nach Deutschland anhalte, „da rutschen Leute wie ich aus der Gesellschaft heraus“, so der Angeklagte. „Sie sind doch längst herausgerutscht“, sagt Mertens. „Es hat sich doch bei Ihnen nichts geändert, Sie hocken in ihrem Kinderzimmer.

Spektakulärer Fluchtversuch aus dem „Roten Ochse“ in Halle

Nun, da sich B. in Rage redet, haben auch wieder die vermummten Sicherheitskräfte in Sturmmasken hinter ihm Position bezogen. Zwischenzeitlich saßen sie lediglich in Reichweite. Die Beamten trauen dem 28-Jährigen alles zu.

Spätestens seit seinem spektakulären Fluchtversuch aus dem Gefängnis „Roter Ochse“ in Halle. Deshalb muss B. auch während des Prozesses Fußfesseln tragen. Nur seine Hände werden in den Sitzungen vorübergehend befreit.

Mit militärischer Präzision

Richterin Mertens lässt B. detailliert den Tatverlauf des 9. Oktober schildern. So grausam der Anschlag in Halle war, so groß die Wunden der Opfer auch sind: Für B. ist es eine vollends gescheiterte Mission.

Er schildert seine vergeblichen Versuche, die Synagogentür mit der selbstgebauten Maschinenpistole aufzuschießen. Er beschreibt die Adrenalinstöße, die seinen Körper während der Tat durchströmen. Er bedauert, dass er statt Juden und Muslimen „zwei Weiße“ getötet hat.

Er schildert mit militärischer Präzision, warum er welche Schusswaffe an welchem Tatort verwendete. Wieso sie nicht funktionierten. Dass die Waffen am Tag des Anschlags nur fehlerhaft funktionieren, rettet einigen Menschen das Leben.

Chaotische Flucht vor der Polizei

B. skizziert auch seine chaotische Flucht vor der Polizei: Als er schwer bewaffnet das Taxi in Wiedersdorf (Saalekreis) erpresst, ist er mit dem Fahrzeug überfordert. Die Lichter im Auto hätten geblinkt „wie in der verschissenen Enterprise“.

Mertens: „Das liegt Ihnen doch eigentlich, Elektronik.“ Am Mittwoch wird das Gericht das Video auswerten, das B. während des Anschlags ins Internet stellte. (mz)