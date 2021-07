Teilstück der Merseburger Straße in Halle nun voll gesperrt

Halle (Saale)/MZ - In Halles Süden ist die Merseburger Straße in Höhe Rosengarten seit Freitag Vormittag voll gesperrt. Grund ist der Einhub mehrerer neuer Bahnbrücken. Ab 16 Uhr wird deshalb auch der Straßenbahnverkehr bis Mittwoch, 14. Juli, 4 Uhr, eingestellt. Der starke Regen ist laut Bahn für die Arbeiten kein Problem. Erst bei Gewitter oder starkem Wind müsste man den Einbau der Brücken, der bis Samstagabend abgeschlossen sein soll, unterbrechen, hieß es am Freitag. Danach sehe es derzeit aber nicht aus.

Autofahrer werden über die Europachaussee umgeleitet. Für Anwohner und anliegende Firmen wurde ein Sicherheitsdienst verpflichtet, der die Personen über die Baustelle begleitet.