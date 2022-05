Teilerfolg für Steinstraßen-Mieter vor dem Amtsgericht Halle

Halle (Saale)/MZ - In der Auseinandersetzung um derzeit laufende umfangreiche Sanierungsarbeiten im Wohn- und Geschäftshaus Große Steinstraße 34 hat eine Mieterin vor dem Amtsgericht einen juristischen Teilerfolg errungen. Laut einer am Dienstag erlassenen einstweiligen Verfügung muss der Vermieter der Frau durch einen entsprechenden Schlüssel oder Zugangscode wieder Zugang zu dem Hof gewähren, in dem ihr Fahrrad abgestellt ist. Zudem müsse sie wieder in den Keller gelangen können, machte die Richterin deutlich. Andere Anträge der Klägerin wie den, das bei den Sanierungsarbeiten nicht mehr Bauelemente aus dem Fenster in den Hof geworfen werden dürften, wies sie dagegen ab.