Die „Tea-Box“ hat in der Großen Steinstraße neue Räume bezogen und das Sortiment ausgeweitet. Wer in den bisherigen Laden zieht.

Halle/MZ - Fast die komplette Wand ist mit den dunklen Boxen verdeckt. Rund 400 lose Teesorten werden in ihnen aufbewahrt. „Manche Kunden erinnert der Anblick an Harry Potter“, sagt Susanne Stelzer-Fiedler und lächelt. Die Hallenserin verkauft bereits seit 32 Jahren erlesenen Tee in der Innenstadt. Schon mehrmals ist sie mit ihrem Geschäft umgezogen. Zuletzt nur ein paar Schritte weiter in den Nachbarladen in der Großen Steinstraße. Dabei hat sie das Sortiment des „Kokon“ übernommen und ihre „Tea-Box“ erweitert. Einen Nachmieter für den kleineren Laden nebenan hat die Geschäftsfrau ebenfalls schon gefunden.