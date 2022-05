Technische Probleme: Ohne Ticket ins Museum

Weil der Server stundenlang zusammengebrochen war, durften am Samstag alle Bürger die Kultureinrichtungen in Halle und Leipzig gratis besuchen.

Halle (Saale)/MZ - Kurz vor 18 Uhr bildet sich eine lange Schlange vor dem Marktschlösschen. Bis um die Ecke in Kleinschmieden warten Bürger, die noch auf eine Eintrittskarte für die Museumsnacht in Halle und Leipzig hoffen. Denn der Online-Ticketverkauf funktioniert bereits seit Samstagmittag nicht mehr. Eine Mitarbeiterin der Touristeninformation bittet die Wartenden um Geduld - denn durch die Probleme mit dem Server könnten auch sie derzeit keine Karten verkaufen. Wenig später löst sich die Menge auf. „Aufgrund der andauernden technischen Probleme öffnen alle Museen ab 18 Uhr“, veröffentlichen die Veranstalter auf Instagram. Alle Menschen kommen rein, egal ob mit oder ohne Ticket. Jene, die bereits eine Karte gekauft haben, sollen das Geld zurückerstattet bekommen - so die erste Info am Abend.