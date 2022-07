Tausende betroffen - was am Freitag in Halle fährt und was nicht

Verdi legt die Havag lahm. Bis 14 Uhr soll sich am Freitag kein Rad drehen - ein gigantisches Problem für Pendler und Schüler. Wir sagen, was doch geht.

Halle (Saale)/MZ - Die Gewerkschaft Verdi will erreichen, dass weder Busse noch Straßenbahnen der Havag am Freitag zwischen 3 und 14 Uhr die Depots verlassen. „Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitraum nichts fährt“, sagte Gewerkschaftssekretär Lucas Zahn der MZ. Für 9 Uhr plant Verdi eine Kundgebung vor dem Havag-Firmensitz in der Freiimfelder Straße. Die Havag selbst rechnet ebenfalls mit erheblichen Behinderungen und appelliert an Eltern, alternative Beförderungsmöglichkeiten für ihre Kinder zur Schule zu suchen. Was doch geht, lesen Sie hier: