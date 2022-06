Tausend Klimademonstranten in Halle erwartet

Warum Fridays for Future am Freitag wieder auf die Straße geht.

Klimastreik von Fridays for Future am Freitag, 24. September 2021

Halle (Saale)/MZ - Die hallesche Ortsgruppe von Fridays for Future beteiligt sich am globalen „Klimastreik“, der an diesem Freitag in vielen Städten auf der ganzen Welt stattfindet. Die Organisatoren rechnen mit rund 1.000 Teilnehmern.