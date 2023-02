Taucher suchen in Halle nach vermisstem Mann

Polizeieinsatz an der Saale

Taucher suchen in der Saale nach dem vermissten Mann.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstag an der Giebichensteinbrücke in Halle im Einsatz. Wie die MZ erfuhr, geht es um die Suche nach einem Vermissten.