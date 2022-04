Taucher finden versenktes Auto in einem Steinbruch in Halle-Neustadt

Bei einer Übung in einem trüben See stoßen Einsatzkräfte der DLRG in neun Metern Tiefe auf einen Kleinwagen. Ist der Pkw Teil einer Straftat gewesen?

Der Kleinwagen lag in neun Metern Tiefe. Die Sicht in dem trüben Steinbruch beträgt hier nur einen Meter.

Halle (Saale)/MZ - Es begann als Routinetraining. Am Steinbruchsee im Gewerbegebiet Neustadt übten Einsatztaucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Samstag verschiedene Einsatzszenarien. In dem trüben Wasser machten die Taucher dann eine überraschende Entdeckung. In etwa neun Metern Tiefe stießen sie auf einen Pkw. Sofort wurde die Polizei alarmiert.