Tatverdächtige noch nicht vernommen Tatverdächtige noch nicht vernommen: Syrer wird weiter intensivmedizinisch betreut

Halle (Saale) - Der 21 Jahre alte Syrer, der in der Nacht zum Freitag bei einer Auseinandersetzung am Rennbahnkreuz schwer am Kopf verletzt wurde, wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. Unterdessen hat die Polizei die drei Tatverdächtigen aus Halle und dem Saalekreis, 17, 19 und 22 Jahre alt, noch nicht vernommen. Sie sollen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt werden. Die mutmaßlichen Täter sind der Polizei namentlich ...