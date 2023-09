Diebesbande in Halle vor Gericht

Prozessauftakt am Landgericht mit Dolmetschern und Anwälten

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein babylonisches Stimmengewirr, als am Landgericht am Montagmorgen die Anklage gegen drei Männer verlesen wird: Da sie aus Rumänien stammen, übersetzen zwei Dolmetscher die Vorwürfe simultan zu den Ausführungen des Staatsanwalts. Mit gespitzten Ohren lauschen die Zuhörer und die Schöffen. Es geht um rekordverdächtige 27 Anklagepunkte – im Mittelpunkt stehen Einbrüche in Halle und Umgebung auf Baustellen, bei denen die Angeklagten Baumaschinen im Wert von rund 180.000 Euro entwendet haben sollen.