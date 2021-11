Tarifverhandlungen: Beschäftigte des Uniklinikums Halle treffen sich zu Protest in der Mittagspause

Halle (Saale)/MZ - Am Uniklinikum Halle haben sich um 12 Uhr etwa 50 Beschäftigte zu einer „aktiven Mittagspause“ versammelt, um Ihren Forderungen in laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Konkret fordert die Gewerkschaft Verdi, die zu der Aktion aufgerufen hatte, 300 Euro mehr Lohn für Beschäftigte, 100 Euro mehr für Azubis und Maßnahmen gehen die Überbelastung. In Halle würde dies das nicht-ärztliche Personal am Uniklinikum betreffen.

„Die wesentliche Forderung ist, dass etwas gegen die Überbelastung getan wird“, sagte Frederik Sander Fuchs, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. „Es kann nicht sein, dass manchmal nur zwei Personen für 30 Patienten zuständig sind.“