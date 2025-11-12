Aus dem Norden von Halle wurde heute der Baum auf den Weihnachtsmarkt gebracht. Wie klappt das Fällen des 16 Meter hohen Baumes? Funktionierte der Transport unter Polizeischutz? Was reagierten die Beobachter am Rande seines Weges durch die Stadt?

So kam Halles Weihnachtsbaum auf den Markt

Die Tanne am Haken: Per Kran wurde Halles Weihnachtsbaum 2025 auf dem Markt vom Tieflader gehievt.

Weihnachten rückt näher - und auch der Weihnachtsmarkt in Halle. Ungeachtet der Debatte inklusive Krisentreffen, das heute den Markt in Magdeburg retten soll, werden in Halle aktuell durch eine Spezialfirma die Vorbereitungen getroffen um den Halleschen Weihnachtsbaum auf den Marktplatz zu holen.