Das Format „Ungeschminkt“ in der Kneipe in der Kleinen Uli will zwischen „Inas Nacht“ und „Sing meinen Song“ stehen. Wann Moderatorin Caro Xeé auf Sendung geht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Mit einem besonderen Format will Kaffeeschuppenbetreiber Sascha Kluge neue Wege in puncto Live-Veranstaltungen gehen. Sind es bisher zumeist Konzerte von Bands oder Solo-Musikern, die in der urigen Eckkneipe in der Kleinen Uli für Abwechslung sorgen, gibt es seit neuestem künftig einmal im Monat auch eine Talk-Show.